В РГУ имени С.А. Есенина стартовал очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых

С 21 по 23 апреля в Рязани пройдёт очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых. Сегодня в РГУ имени С.А. Есенина прошло официальное открытие семинара.

Среди участников руководители смен, методисты, старшие вожатые, представители вожатских команд организаций отдыха детей и их оздоровления, включая лагеря с дневным пребыванием Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Рязань стала одним из четырёх городов, которые принимают у себя очные мероприятия семинара. Также семинары пройдут в Нижнем Новгороде, Иркутске и Бердянске.

«Для Рязанской области большая честь принимать на базе классического университета имени Сергея Есенина семинар. Среди участников семинара большое количество вожатых из Рязанской области, которые в этом году станут организаторами профильных смен Движения Первых в регионе. Уверена, что насыщенная программа семинара — от пленарной сессии с экспертами до индивидуальных консультаций — станет прочным фундаментом для подготовки вожатских команд и организации профильных смен Движения Первых», – отметила Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых.

В рамках трёхдневной программы участников ждёт пленарная сессия с экспертами Движения Первых, 6 треков: детское самоуправление, проектная деятельность, социально-педагогическое сопровождение, методика подготовки вожатских команд, организация смен для детей в тяжёлых жизненных ситуациях и события к Году единства народов России, стратегическая сессия для поиска эффективных решений, развивающая программа и индивидуальные консультации.

По итогам семинара участники очных мероприятий получат знания по методикам событийной деятельности и работы с детьми в рамках профильных смен. Участники вебинаров, успешно прошедшие итоговое тестирование, получат сертификаты.