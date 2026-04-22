Рязанцы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев в ближайшую субботу

Агентство развития туризма Рязанской области объявило о начале регистрации на фестиваль экскурсий, мероприятие проходит в рамках подготовки к Международному туристическому форуму «Путешествуй!».
25 апреля у родителей с детьми появился прекрасный шанс совершенно бесплатно побывать в музеях Рязани вместе с опытными экскурсоводами, которые найдут общий язык и со взрослыми, и с самыми юными слушателями.
Выберите музей, который заинтересует вашего ребёнка больше всего, кликайте по ссылке и бронируйте места для всей семьи.
Пожалуйста, учтите: число мест в каждой группе ограничено, на каждого посетителя необходимо заполнить отдельную форму участия.
Музей Боевой славы в «Школа №7«Русская классическая школа» 12+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Ленина, 38
Время начала экскурсии: 11:00
Музей Боевой славы имени Героя РФ гвардии капитана Р.В. Соколова в «Школа №8 имени Героя РФ Соколова Р.В.» 12+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: пр. Щедрина, 14
Время начала экскурсии: 11:00
Акванариум 0+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Полевая 42/16
Время начала экскурсии: 11:30
Музей сказок «Забава» 6+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи:ул. Кремль, 11
Время начала экскурсии: 13:30
Экскурсия «Детская Почтовая» 12+
Ссылка для записи:ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи:у Евпатия Коловрата
Время начала экскурсии: 14:00
Нейромузей «Шевели мозгами» 6+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Новослободская, 13, корп. 1
Время начала экскурсии: 15:00
Музей-усадьба И.П. Павлова 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3932…
Место встречи: ул. Павлова, 25
Время начала экскурсии: 10:00.
Экскурсия «Торговый тракт и его окрестности» 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: у входа на Рязанскую ВДНХ
Время начала экскурсии: 10:00
Обсерватория РГУ имени С.А. Есенина 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Свободы, 46
Время начала экскурсии: 14:00
Обзорная экскурсия «Рязань+» 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Почтовая, 54
Время начала экскурсии: 12:00
Цифровой музей «Прошлое. Настоящее. Будущее» 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: территория Торговый Городок, с10
Время начала экскурсии: 14:30
Музей истории молодежного движения 16+
Ссылка для записи:ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Свободы, 79
Время начала экскурсии: 15:30
Музей лоскутного шитья «Шили-были» 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: Первомайский проспект, 40 корп. 1
Время начала экскурсии: 16:00
Дом транспорта 16+
Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…
Место встречи: ул. Радиозаводская, 35
Время начала экскурсии: 16:30.