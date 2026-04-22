Рязанцы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев в ближайшую субботу

Агентство развития туризма Рязанской области объявило о начале регистрации на фестиваль экскурсий, мероприятие проходит в рамках подготовки к Международному туристическому форуму «Путешествуй!».

25 апреля у родителей с детьми появился прекрасный шанс совершенно бесплатно побывать в музеях Рязани вместе с опытными экскурсоводами, которые найдут общий язык и со взрослыми, и с самыми юными слушателями.

Выберите музей, который заинтересует вашего ребёнка больше всего, кликайте по ссылке и бронируйте места для всей семьи.

Пожалуйста, учтите: число мест в каждой группе ограничено, на каждого посетителя необходимо заполнить отдельную форму участия.

Музей Боевой славы в «Школа №7«Русская классическая школа» 12+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Ленина, 38

Время начала экскурсии: 11:00

Музей Боевой славы имени Героя РФ гвардии капитана Р.В. Соколова в «Школа №8 имени Героя РФ Соколова Р.В.» 12+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: пр. Щедрина, 14

Время начала экскурсии: 11:00

Акванариум 0+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Полевая 42/16

Время начала экскурсии: 11:30

Музей сказок «Забава» 6+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи:ул. Кремль, 11

Время начала экскурсии: 13:30

Экскурсия «Детская Почтовая» 12+

Ссылка для записи:ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи:у Евпатия Коловрата

Время начала экскурсии: 14:00

Нейромузей «Шевели мозгами» 6+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Новослободская, 13, корп. 1

Время начала экскурсии: 15:00

Музей-усадьба И.П. Павлова 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3932…

Место встречи: ул. Павлова, 25

Время начала экскурсии: 10:00.

Экскурсия «Торговый тракт и его окрестности» 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: у входа на Рязанскую ВДНХ

Время начала экскурсии: 10:00

Обсерватория РГУ имени С.А. Есенина 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Свободы, 46

Время начала экскурсии: 14:00

Обзорная экскурсия «Рязань+» 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Почтовая, 54

Время начала экскурсии: 12:00

Цифровой музей «Прошлое. Настоящее. Будущее» 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: территория Торговый Городок, с10

Время начала экскурсии: 14:30

Музей истории молодежного движения 16+

Ссылка для записи:ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Свободы, 79

Время начала экскурсии: 15:30

Музей лоскутного шитья «Шили-были» 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: Первомайский проспект, 40 корп. 1

Время начала экскурсии: 16:00

Дом транспорта 16+

Ссылка для записи: ano-agentstvo-razvi-event.timepad.ru/event/3935…

Место встречи: ул. Радиозаводская, 35

Время начала экскурсии: 16:30.