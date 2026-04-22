В Рязани курьера телефонных мошенников приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии

Рязанский районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в серии мошенничеств. Мужчина работал «посыльным» у телефонных аферистов и похищал деньги у обманутых пенсионеров. Об этом 22 апреля 2026 года сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Осуждённый признан виновным в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Продолжение после рекламы

Следствие установило, что в декабре 2022 года соучастники фигуранта звонили пожилым женщинам и сообщали, что их дети якобы стали виновниками или пострадавшими в ДТП. Для «срочной оплаты медицинской помощи» или решения вопроса с правоохранителями злоумышленники требовали крупные суммы.

«Поверив ложной информации, потерпевшие передали осуждённому и его подельникам в общей сложности 400 тыс. рублей. В одном случае сумма составила 300 тыс. рублей, во втором — 100 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Судебный процесс затянулся, так как после начала разбирательства фигурант скрылся от правосудия. Мужчина длительное время находился в федеральном розыске, однако был задержан и вновь предстал перед судом.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.