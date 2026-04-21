В понедельник, 27 апреля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Ночной»(16+). Опытный оперативник Жерехов продолжает расследование своей коллеги и берётся за загадочное «дело Невидимки». Но удастся ли ему узнать всю правду? Сюжет основан на реальных событиях. Главную роль исполнил Константин Стрельников.

Майор Жерехов знает свой город как собственную ладонь. Муром, тихое провинциальное место, начальник отделения полиции, стаж и авторитет. Казалось бы, жизнь налажена. Но дома его ждёт жена, которая давно мечтает о Москве, десятилетняя дочь и конфликты, которые не утихают годами. Только ради ребёнка они ещё вместе.

На службе всё тоже непросто. У Жерехова тайный роман со следователем Иволгиной — об этом знает лишь его друг Кравченко. Иволгина тем временем занята делом, которого, по убеждению Жерехова, попросту не существует.

Иволгина уверена: пять девушек, исчезнувших в разных районах Владимирской области, — жертвы одного человека. Схожий возраст, схожая внешность. Она называет это «делом Невидимки» и настаивает на официальном расследовании. Жерехов против. Нет тел — нет дела. Логика железная, но не безупречная.

Лишь после череды событий на работе и в личной жизни майор признаёт: Иволгина была права. В области действует серийный убийца.

Режиссёр-постановщик Алан Дзоциев объясняет замысел прямо: сериал держится на двух опорах — образе злодея, который раскрыт максимально, и нестандартной игре главного героя. Момент разгадки намеренно оттягивается. В классическом детективе либо зритель знает убийцу и следит за героем, либо герой знает больше зрителя. Здесь создатели соединили оба подхода.

Павел Гайдученко, сыгравший друга Жерехова Сашу Кравченко, говорит о своём персонаже с очевидной симпатией: волевой, принципиальный, с юмором. Актёр признаётся, что намеренно выполнял трюки без дублёра — сказывается опыт службы в дивизии имени Дзержинского.