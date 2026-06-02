Стартовали съёмки криминальной драмы «В ловушке» с Константиновым и Евлановым

Телеканал НТВ объявил о старте съёмок криминальной драмы «В ловушке» (16+). В центре сюжета – погрязший в рутине следователь Красовский и только что освободившийся из тюрьмы бандит Птицын: им предстоит объединить усилия, чтобы разобраться с криминальным беспределом в городе и защитить своих дочерей. Главные роли исполнят Александр Константинов и Михаил Евланов.

Следователь Иван Красовский (Александр Константинов) работает в районной полиции и занимается делами, связанными с запрещёнными веществами. В молодости он был полон надежд, однако его жизнь давно превратилась в рутину. Единственной радостью осталась только любимая дочь Арина (Ярослава Конисевич), которая перешла на попечение отца после переезда матери за границу. По стечению обстоятельств девочка дружит с Настей (Александра Политик) – дочерью недавно вышедшего из тюрьмы бандита Дмитрия Птицына (Михаил Евланов). Тот всеми силами пытается наладить жизнь и восстановить отношения с девушкой, ведь для него семья – самое ценное.

Виктор Конисевич, режиссёр-постановщик: «В последнее время я снимал фильмы в жанрах драмы, мелодрамы и комедии. И тут такое предложение: криминал, боевик, трюки, драки! Захотелось снова «взять в руки шашку», ведь в своё время я достаточно много снимал в жанре экшен. Да и сценарный материал показался мне достаточно интересным, с хорошо закрученным сюжетом, качественными диалогами. Два главных героя — следователь Красовский и отсидевший десятилетний срок Птицын, оказываются втянутыми в водоворот событий, связанных с коррупцией и наркобизнесом. Красовский распутывает, а Птицын пытается выпутаться. Их отношения можно охарактеризовать как притяжение-отталкивание».

Красовский и Птицын не готовы принимать и понимать друг друга, но дружба дочерей заставляет их пересмотреть свои взгляды. К тому же они оказываются втянуты в крупный передел криминального мира города. Им придётся забыть старые обиды и начать сотрудничать, чтобы выжить, ведь на них открывают охоту не только бандиты, но и верхушка местной полиции.