Адвокат рассказал, что нельзя обсуждать рядом со смартфоном

Адвокат Вадим Багатурия и эксперт по информационной безопасности Павел Мельников предупреждают: современные смартфоны уязвимы для дистанционного подслушивания. Обсуждение личных, служебных или коммерческих тайных сведений рядом с гаджетами может привести к утечке данных и шантажу.

Обсуждать личные, служебные или коммерческие тайны рядом с мобильными устройствами не стоит. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил адвокат Вадим Багатурия. Причина — серьёзные уязвимости современных гаджетов, которые злоумышленники могут использовать для дистанционного подслушивания.

По словам эксперта, вредоносное программное обеспечение позволяет хакерам получать доступ к разговорам владельцев смартфонов.

«Любые темы, связанные с личной жизнью, работой или государственной тайной, не стоит обсуждать рядом с телефоном. Человек должен приложить максимум усилий для сохранения конфиденциальных сведений», — подчеркнул Багатурия.

Адвокат отметил, что взлом возможен независимо от местонахождения устройства. Единственный надёжный способ защиты — бдительность пользователя.

«Жертвы шантажистов могут лишиться доступа к личным фотографиям, видео или переписке. В таком случае не стоит идти на поводу у преступников — необходимо обращаться в правоохранительные органы. Самый надёжный способ сохранить тайну — не обсуждать её в неположенном месте», — уверен юрист.

Эксперт по информационной безопасности Павел Мельников добавил, что смартфоны российских пользователей могут подвергаться скрытой прослушке через вредоносные программы. Он выделил два основных способа перехвата данных: через оператора связи и с помощью шпионского софта. Если в первом случае выявить вмешательство сложно, то во втором — можно заметить специфические сбои в работе устройства.

«О проблемах с телефоном могут сигнализировать быстро разряжающаяся батарея, перегрев, тормоза или непонятные сообщения на экране. При таких признаках стоит запустить антивирусную проверку или обратиться к специалистам», — советует Мельников.

Цели злоумышленников варьируются. Чаще всего в зоне риска оказываются политики, чиновники, руководители крупных компаний, силовых ведомств, предприниматели и медийные лица. Однако вредоносное ПО, особенно для Android, доступно в сети, и даже старшеклассник может заставить жертву его запустить.