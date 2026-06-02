Фото: 7инфо
Общество

Мэрия Рязани объяснила, почему убрали скамейки с Лыбедского бульвара

Алексей Самохин
Скамейки с Лыбедского бульвара у цирка убрали на время проведения праздников и массовых мероприятий. Об этом в комментариях канала губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

«Как только они завершатся, лавочки вернут на место», — говорится в сообщении мэрии. 

Отметим, что точное время окончания этих самых массовых мероприятий не названо. При этом на Лыбедском бульваре остаются скамейки, которые находятся сбоку. Ранее их вполне хватало для отдыха рязанцев. 

Ещё один комментарий касается пешеходной улицы Почтовой. Там скамейки «демонтировали из‑за шума и мусора, которые возникали из‑за ночных скоплений людей». Таким образом администрация хочет улучшить обстановку на этой территории. Скамейки есть в начале и конце пешеходной зоны. 

