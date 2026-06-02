Купальный сезон в Рязани начался с предупреждений МЧС

Со вчерашнего дня в Рязанской области официально стартовал купальный сезон. Многие уже мечтают о солнечных ваннах, заплывах в прохладной речке или отдыхе с друзьями на берегу. Однако пока что погода не радует: пасмурно, прохладно, а вода не успела прогреться до комфортной температуры.

Спасатели Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области призывают жителей и гостей региона быть предельно осторожными на водоёмах. Чтобы отдых не обернулся бедой, специалисты советуют придерживаться простых, но важных правил.

Выбирайте для купания только оборудованные пляжи. Если температура воды ниже +19 °C, от заплыва лучше отказаться — холодная вода может спровоцировать судороги и спазм сосудов. В прохладную погоду время пребывания в воде стоит ограничить 5–10 минутами: переохлаждение наступает быстрее, чем кажется.

Перед тем как зайти в воду, разомнитесь на берегу. Алкоголь на пляже — табу: он создаёт ложное ощущение тепла, но на самом деле усиливает теплоотдачу и увеличивает риск утопления. Не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей, а также избегайте одиночных заплывов.

МЧС напоминает: здоровье и жизнь важнее сиюминутного удовольствия. Купальный сезон только начался — лучше дождаться устойчивого тепла.