На потомка Пушкина напали и избили в Москве — SHOT

38-летний Андрей Д., прямой потомок Александра Пушкина, стал жертвой нападения в Измайловском парке. Нападавшие не только избили мужчину и отняли дорогой смартфон, но и выстрелили ему в бедро. Об этом пишет SHOT.

Потомок Пушкина по материнской линии, подал заявление в полицию. По его словам, в Измайловском парке на него напали двое мужчин. Один из них выстрелил в бедро, после чего нападавшие отняли смартфон стоимостью 80 тысяч рублей.

В результате инцидента мужчина получил ранение левого бедра, а также ушибы и ссадины на лице. Полиция задержала подозреваемых — 23-летнего Руслана Ш. и 26-летнего Соломона И. Оба ранее привлекались к административной ответственности за кражи и побои. Возбуждено уголовное дело.

Один из задержанных заявил журналистам, что конфликт был улажен между сторонами.

Это не первое нападение на потомка поэта. Семь лет назад в том же парке его избил неизвестный мужчина. Род пострадавшего ведёт начало от семьи князя Михаила Михайловича.