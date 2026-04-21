Авиабомбы накрыли бригаду ВСУ, уничтожено 10 офицеров, награждённых Зеленским

Российские военные нанесли удар по командному пункту 21-й механизированной бригады ВСУ — той самой, что участвовала во вторжении в Курскую область в 2024 году. Об этом сообщает SHOT.

Штаб бригады располагался в лесу вблизи населённого пункта Малая Рыбица. Момент для удара выбрали не случайно: российские военные с помощью дронов заранее отследили все перемещения командиров и офицеровпротивника. Когда на пункте шла ротация, по нему отработали фугасными авиабомбами. По данным SHOT, уничтожены 10 офицеров, которых ранее награждал президент Украины Владимир Зеленский.

Параллельно штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на полкилометра в районе Новодмитровки. Активные бои продолжаются в Сумском, Шосткинском и Краснопольском районах.

Восточнее Таратутино ВС РФ отразили контратаку противника. Большую часть наступавших уничтожили, одного военнослужащего ВСУ взяли в плен.