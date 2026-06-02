В Крыму спасли сорвавшегося с 15-метровой скалы альпиниста

В Крыму, на скальном массиве Мердвен-Кая под Севастополем, успешно завершилась спасательная операция. Альпинист, получивший травмы в результате падения с 15-метровой высоты, был оперативно эвакуирован и передан медикам.

По словам губернатора Михаила Развожаева, несчастный случай произошёл во время прохождения скального участка. Шедший первым в связке альпинист не удержал равновесие после того, как с высоты обрушился камень.

«Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредил голову и спину, но, к счастью, повис на верёвках, не долетев до земли», — сообщил глава региона.

На выручку пострадавшему немедленно направились сотрудники поисково-спасательного подразделения и специалисты МЧС. Прибыв на место, они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, зафиксировали его на носилках, с использованием альпинистского снаряжения аккуратно спустили со скалы.

На земле мужчину ждала бригада скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Губернатор отметил, что спасатели смогли среагировать так быстро во многом благодаря тому, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут. Он призвал всех туристов не пренебрегать этой процедурой.