Десятки улиц в Рязани остались без света днем 2 июня

В Рязани 2 июня произошло технологическое нарушение, в результате которого было отключено электроснабжение. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение произошло в 14:10. Авария затронула улицы Островского, Черновицкая, Гагарина, 9 Линия, 9 Линия пер., 10 Линия, 11 Линия, 12 Линия, Дорожный пер., Ленинского Комсомола, Новопавлрвская, Осипенко, Осипенко пер., Прудный пер., Прудный проезд (Соколовка), Стройкова, Школьный 1-й проезд.

В настоящее время аварийные бригады энергетиков уже выехали на место. Специалисты осуществляют локализацию повреждённого участка сети, чтобы изолировать неисправность и приступить к восстановлению подачи электричества.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.