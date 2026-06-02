Сергей Боярский. Фото: ryazan.er.ru
Власть и политика

Депутатом Госдумы от Рязанской области может стать доброволец с позывным Серб

Алексей Самохин
«Единая Россия» в Рязани подвела итоги процедуры отбора кандидатов на выборы в Государственную Думу. По итогам праймериз в округе №157 больше всего голосов набрал действующий депутат Андрей Красов. Однако с учётом нормы о повышении результата для участников СВО на 25% победителем стал Сергей Боярский.

Рассказываем, что известно о Сергее Боярском, который теперь имеет очень неплохие шансы стать депутатом. 

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя итоги голосования, отметил личные качества и жизненный путь Сергея Боярского. По словам главы региона, кандидат проявил себя во время специальной военной операции и продолжает активно работать на благо общества после возвращения домой.

Как рассказал губернатор, в первые дни после начала СВО добровольцами на фронт ушли отец Сергея Боярского и трое его братьев. Сам Боярский вместе с одним из братьев получил ранения. После этого оба были демобилизованы по состоянию здоровья.

Павел Малков подчеркнул, что сегодня Сергей Боярский сосредоточен на общественной деятельности. Он помогает участникам специальной военной операции и их семьям, а также участвует в различных добровольческих проектах. По словам губернатора, такая работа находит поддержку среди жителей региона и вызывает положительный отклик.

В прошлом году Сергей Боярский вместе с группой волонтёров выезжал в военный госпиталь в Курской области. Добровольцы помогали медицинскому персоналу ухаживать за ранеными военнослужащими.

Кроме того, он участвовал в ликвидации последствий ночной атаки беспилотников на Рязань. Вместе с волонтёрами «Единой России» и другими добровольцами Сергей Боярский помогал устранять повреждения, нанесённые в результате налёта БПЛА.

В 2023 году о Сергее в своём сюжете рассказал телеканал ТКР. Известно, что он получил позывной Серб, служил снайпером. Подробности в видео.

