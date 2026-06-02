Мужчина сбросил знакомую с 7-го этажа в Москве 

Бутырским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, 30 мая 2026 года подозреваемый, находясь в квартире на Дмитровском шоссе, в ходе ссоры толкнул женщину, стоящую у открытого окна. Она упала с 7-го этажа и скончалась от полученных травм.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Бутырским районным судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным SHOT, 33-летний Антон С. сильно поссорился со своей 36-летней знакомой Верой Б. и от злости просто вытолкнул её в окно, когда та была на подоконнике. Ранее Антон уже неоднократно был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.