Вооружённые силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по объектам на территории Украины. В операции также использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

По информации Минобороны РФ, удар стал ответом на атаку БПЛА по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. Там в результате нескольких волн ударов погиб 21 воспитанник учебного заведения, ещё 42 человека получили ранения.

Основными целями на Украине стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.

В Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. Среди них названы объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в украинской столице под удар попали три территориальных центра комплектования ВСУ.

В Запорожье поражение получили цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятия «Мотор Сич», специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

В Днепропетровской области целью стало предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения. Также сообщается о поражении логистического центра.

В Харьковской области удары нанесены по трём предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Среди них упоминается Харьковское государственное авиационное предприятие. Кроме того, поражены два объекта топливно-энергетического комплекса, которые, как утверждается, использовались для обеспечения ВСУ.

В Сумской области удар пришёлся по Шосткинскому казённому заводу «Звезда».

Также сообщается о поражении предприятий военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях. Помимо этого, удары нанесены по инфраструктуре шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.