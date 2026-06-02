Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В Рязани задержали 19-летнего курьера, забравшего 800 тысяч у пенсионера

Анастасия Мериакри
В Рязанской области сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Захаровского района, который выступал в роли «дроп-курьера» в схеме телефонного мошенничества. Именно он забрал у 72-летнего пенсионера крупную сумму денег, убедив его перевести сбережения на «безопасный счёт».

Всё началось со звонка от «сотрудника Пенсионного фонда». Под предлогом уточнения стажа мошенник выманил у пожилого мужчины СМС-код от его личного кабинета. Сразу после этого на пенсионера обрушился шквал звонков от «представителей правоохранительных органов» и «Службы безопасности банка».

Злоумышленники, используя стандартную схему, запугивали жертву. Угрожали уголовным преследованием за «финансирование запрещённых организаций». Настаивали на немедленном переводе всех денег на «безопасный счёт» для их сохранности.

Поддавшись панике, 72-летний житель Рязанского района, следуя указаниям, передал 800 тысяч рублей неизвестному молодому человеку прямо на улице села Дубровичи. После этого мошенники прервали связь.

Осознав, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. Оперативники УМВД России по Рязанской области быстро установили личность курьера и задержали его. Как выяснилось, задержанный успел перевести похищенные деньги на счета, указанные его кураторами.

В настоящее время в отношении 19-летнего злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

