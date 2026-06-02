В Рязанской области замгендиректора фирмы-подрядчика арестовали по делу о растрате на нацпроекте

Прокурор Кораблинского района поддержал ходатайство следователя, и суд заключил под стражу высокопоставленного сотрудника коммерческой организации. Мужчину обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, которые выявила прокуратура. Фигурант дела — заместитель генерального директора субподрядной организации. Эта компания выполняла ремонтные работы на автомобильной дороге «Пехлец-Кораблино-Скопин» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе расследования были установлены факты растраты средств, выделенных на эти работы.

Ранее обвиняемый скрывался от органов следствия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать. Учитывая тяжесть обвинения и тот факт, что фигурант пытался избежать правосудия, прокурор настоял на строгой мере пресечения.

В результате суд избрал в отношении заместителя гендиректора меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.