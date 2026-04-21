Половодье в Рязанской области продолжается: Ока отступает, но Проня поднялась

По данным Рязанского центра гидрометеорологии на 12:00 21 апреля, уровень воды в Оке в черте Рязани за прошедшие сутки снизился на 20 сантиметров и достиг отметки 362 см выше нуля гидрологического поста. У села Старая Рязань река опустилась на 15 см до 477 см, у Касимова просадка скромнее — всего 4 см, но уровень там высокий: 590 см.

Иначе ведёт себя Проня. У населённого пункта Быково она прибавила за сутки сразу 61 сантиметр и вышла на отметку 321 см. Это самый резкий суточный подъём в сводке. Река Мокша у рабочего посёлка Кадом тоже немного выросла — плюс 4 см, 651 см над нулём. Верда у Скопина поднялась символически: плюс 2 см, 165 см. Ранова у села Троица продолжает спадать — минус 10 см, 551 см.

За прошедшие сутки освободился от воды один низководный мост в Михайловском муниципальном округе и 11 приусадебных участков в Рязани. На данный момент затоплены 4 низководных моста, 4 участка автодорог и 53 приусадебных участка. Восемь населённых пунктов области отрезаны от основных дорог.

Для связи с отрезанными сёлами организованы 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение жителей не нарушено, эвакуация не требуется. Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области.