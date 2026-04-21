Глава СК России потребовал доклад по делу об убийстве на охоте в Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Олегу Васильеву представить подробный доклад о ходе расследования и итогах судебного разбирательства по делу об убийстве мужчины в Рязанской области. Поводом стало обращение матери погибшего, озвученное в федеральном телеэфире. Женщина убеждена: наказание не соответствует тяжести того, что было сделано.

На территории Можарского охотничьего хозяйства Сараевского района собралась группа людей. Охота была незаконной. В какой-то момент прозвучал выстрел, и 48-летний мужчина погиб. Следствие установило: курок нажал Виталий Цыплаков, занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области.

Экс-полковника полиции приговорили к 11 годам за убийство на охоте в Рязанской области

54-летнего Цыплакова суд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Приговор: 11 лет в колонии строгого режима, лишение специального звания полковника полиции и запрет занимать государственные должности в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Его 43-летний соучастник, обвинявшийся по статье о незаконном обороте оружия, получил три с половиной года условно.

По делу проходили ещё семь человек. В отношении части из них уголовное преследование прекратили, остальные получили наказания, не связанные с реальным лишением свободы. Именно это возмутило мать погибшего: соучастники помогали скрывать следы преступления, однако за решётку никто из них не отправился.

Бастрыкин ставил это дело на контроль ещё раньше. Теперь он потребовал развёрнутого доклада: о собранных доказательствах, логике расследования и доводах, которые потерпевшая сторона озвучила публично. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.