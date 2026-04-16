Экс-полковника полиции приговорили к 11 годам за убийство на охоте в Рязанской области

В Рязанской области суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве на охоте и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемым по делу проходил экс-заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков. 54-летний мужчина осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 226 УК РФ на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах на 3 года, а также лишением специального звания «полковник полиции».

Реклама

Его 43-летний подельник, обвиняемый по ч. 1 ст. 226 УК РФ, получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

По данным следствия, в феврале 2024 года на территории Можарского охотничьего хозяйства Сараевского района группа лиц, в составе которой находился заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков, совершила незаконную охоту. Во время охоты был произведён выстрел, в результате которого погиб 48-летний мужчина. Установлено, что огнестрельное ранение причинил Виталий Цыплаков.

После случившегося, с целью сокрытия следов преступления, двое обвиняемых вывезли тело погибшего на территорию мусорной свалки и похитили его оружие.

