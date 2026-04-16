25 лет обмана, азарта и гениальных провалов: что скрывается за кулисами шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Самая честная игра на телевидении однажды была выиграна при помощи кашля. Большинство россиян смотрели «Миллионера» десятилетиями, но даже не догадываются, что происходит за красивой картинкой юбилейного шоу. Дочитайте до конца — и вы узнаете, почему эрудиты здесь проигрывают, а певицы со считалками на грузинском доходят до финала.

В новом комплексе киностудии имени Горького проходят съемки юбилейных выпусков знаменитой телевикторины, которая в этом году отмечает 25-летие в эфире Первого канала. Об этом сообщила пресс-служба канала. Век подавляющего большинства телеформатов куда короче, но «Миллионер» — одно из немногих исключений. Это шоу-феномен, популярность которого охватила весь мир и интерес к которому по сей день не ослабевает. Каждую неделю миллионы зрителей в самых разных уголках планеты замирают перед экранами, мечтая угадать правильные ответы раньше игроков.

Как британский радиопродюсер случайно придумал мировую легенду

Всё началось с утреннего радиошоу. Дэвид Бриггс работал продюсером у Криса Тарранта на лондонской Capital FM и придумывал игры для слушателей с призами по телефону. Одна из них называлась «Удвой ставку!» — именно в ней родилась механика, которую потом узнал весь мир. Никто тогда не думал, что из интерактивного радиоразвлечения вырастет телефеномен, который покорит десятки стран.

4 сентября 1998 года состоялась премьера шоу. Название позаимствовали из песни Коула Портера к мюзиклу «Высшее общество» — «Who Wants to Be a Millionaire?». Ведущий Крис Таррант и предположить не мог, что его коронная фраза «Это ваш окончательный ответ?» станет цитатой на разных языках по всему миру.

Интересная деталь: первый победитель в Великобритании появился лишь спустя два года после премьеры. Садовод из Фулхэма Джудит Кеппел потратила около 100 фунтов на телефонные звонки, чтобы вообще попасть на шоу. На вопрос о короле Англии XII века она уверенно назвала Генриха II — потому что незадолго до эфира случайно побывала на могиле его родни во Франции. Вот и весь «секрет эрудиции».

Ошибка №1, которую совершают все игроки — и вы тоже её знаете

А вы уверены, что понимаете, почему умные люди теряют деньги именно здесь?

Смотрите: в студии сидят начитанные, интеллигентные, подготовленные люди. Они знают ответы на 90% вопросов. Но потом происходит что-то странное — они остаются на несгораемых суммах или уходят ни с чем.

Ведущая Юлианна Караулова объясняет это просто: «Для победы важна не только эрудиция, но и раскованность. Игроки попадаются очень умные, начитанные, но во время игры впадают в ступор, зная, что на них сейчас устремлены взоры огромного числа зрителей. Спасает здоровый пофигизм».

А ещё — азарт. Именно он заставляет людей не останавливаться там, где нужно. «Миллионер» — это не про знания. Это про умение вовремя сказать «стоп». Мало кто это умеет.

«Кашляющий майор»: как один человек чуть не ограбил легендарное шоу

Сентябрь 2001 года, Великобритания. Майор британской армии Чарльз Ингрэм уверенно отвечает на вопросы и доходит до главного приза — 1 миллион фунтов. Студия аплодирует. Но продюсеры уже насторожились.

Пересматривая запись, они заметили закономерность: каждый раз, когда Ингрэм называл правильный вариант, в зале раздавался отчётливый кашель. Кашлял Теквен Уитток — преподаватель колледжа, специально сидевший в зрительном зале. Иногда кашляла даже жена майора Диана.

Схема была проста до гениальности: ведущий зачитывает варианты, Уитток кашляет на нужном, Ингрэм делает вид, что мучительно размышляет, и выбирает «правильный». Выпуск так и не вышел в эфир. В 2003 году все трое получили судимость за мошенничество.

Чарльз Ингрэм навсегда вошёл в историю как «Кашляющий майор». Эта история стала основой сериала «Quiz» — можете посмотреть, как всё разворачивалось на экране. Спойлер: там всё ещё безумнее, чем в реальности.

Парадокс Вассермана: почему самый умный человек страны проигрывал здесь дважды

Ого, вот это поворот. Анатолий Вассерман — живая энциклопедия, человек с феноменальной памятью, победитель множества интеллектуальных игр. Все ждали, что он заберёт миллион шутя.

В первый раз они с Ларисой Рубальской дошли до 11-го вопроса про панамских золотых лягушек. Использовав подсказку «Право на ошибку», Вассерман выбрал ультразвук — мимо. Рубальская предложила инфразвук — снова мимо. Правильный ответ оказался «язык жестов». Знаменитый эрудит ушёл ни с чем.

Во второй раз — ещё хлеще. В паре с модельером Вячеславом Зайцевым они воспользовались двумя подсказками и погорели уже на восьмом вопросе. На 25 тысячах рублей. Это одна из самых коротких игр в истории шоу.

Вывод? Здесь другие правила. Это не «Своя игра» и не «Что? Где? Когда?». Это испытание нервов в первую очередь.

Как считалка на грузинском языке чуть не принесла миллион

Певица Кети Топурия пришла на шоу и начала выбирать ответы при помощи считалок. На грузинском языке. Она вращалась на кресле и тыкала в первую попавшуюся строчку, призывая «энергию денег» и каких-то неведомых духов.

Ведущий и зрители были в шоке. Продюсеры, наверное, тоже.

Она дошла до последнего вопроса. До финала. И лишь там, на 15-м, срезалась — но всё равно ушла с 200 тысячами рублей в кармане.

Это и есть «Миллионер»: здесь логика и интуиция существуют на равных.

Наши миллионеры: истории, которые хочется пересматривать

Первым российским миллионером стал Игорь Сазеев из Санкт-Петербурга — 12 марта 2001 года. На шоу его отправила жена: «Хватит сидеть. Поезжай и сыграй». На решающем 14-м вопросе про родоначальника британских спецслужб он, взяв «50 на 50», выбрал Дефо — и не ошибся.

«Я был абсолютно спокоен, — вспоминал Игорь спустя 25 лет, придя на юбилейный выпуск в том же свитере. — Может, потому что в моей жизни случались и более значимые события. Двоих младших детей мы рожали дома, и я перерезал пуповину. Миллион с этим не сравнить».

Вторыми стали супруги Чудиновских из Кирова. Юрий — инженер-математик, Ирина — преподаватель дизайна. На последнем вопросе про городошный спорт подсказок уже не осталось. И тут Юрия спас мультфильм «Ну, погоди!» — он вспомнил, с какой фигуры начинал Волк в одной из серий, и уверенно ответил: «Пушка». Попал в точку.

А в 2017 году три миллиона выиграли Юлианна Караулова и Тимур Соловьёв. Подсказки к тому моменту уже закончились, и Тимур предлагал не рисковать. Юлианна настояла. Последний вопрос звучал так: какое животное в русской свадебной традиции символизировало жениха? Они выбрали медведя. И попали. Деньги отдали на благотворительность.

Несколько лет спустя Юлианна сама села в кресло ведущей.

Цифры, которые говорят больше слов

За 25 лет шоу выдало немало рекордов: Юлий Гусман сыграл 11 раз, Михаил Боярский — 10, а Александр Зацепин в 90 лет дошёл до 14-го вопроса. Владимир Жириновский с порога потребовал два звонка другу: «У меня их много!» Валентин Смирнитский дважды доходил до вопроса на три миллиона — и оба раза предпочитал остановиться. Во второй раз пошутил: «Мы сюда не выигрывать пришли, а в гости — посидеть, поговорить».

29 марта 2025 года в студии одновременно играли две многодетные семьи: Мусихины (11 человек, самому младшему — три недели) и Васильевы (9 человек, все каратисты). Обе семьи — кавалеры ордена «Родительская слава».

В сентябре 2025-го программа отметила тысячный выпуск. В честь юбилея в студию вернулся Дмитрий Дибров, который вёл шоу 14 лет. Они с Юлианной Карауловой не только вспоминали историю программы — но и пустились в пляс прямо посреди студии.

Почему шоу живёт 25 лет — и явно не собирается останавливаться

Век большинства телеформатов куда короче. Реалити уходят, ток-шоу меняют форматы, звёзды теряют популярность. «Миллионер» остаётся.

Секрет, кажется, в том, что это не просто викторина. Это зеркало. Каждый зритель смотрит и думает: «А я бы знал? А я бы не растерялся?» Каждый немного играет вместе с участниками. Каждый второй уверен, что мог бы выиграть.

Может быть, и вы?

Кстати, попасть на шоу сейчас проще, чем кажется: нужно просто заполнить анкету на сайте Первого канала. Редакторы сами позвонят. Вдруг именно вас ждёт то самое кресло напротив ведущей?

По материалам Первого канала. ото: Первый канал.