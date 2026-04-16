Делегация Рязанской области принимает участие в Балтийском культурном форуме 2026. В составе рязанской делегации: министр культуры Екатерина Шуранова, её заместитель Надежда Майорова, директор Рязанского исторического музея Олег Робинов, директор Рязанской филармонии Елена Шаповская и её заместитель Татьяна Стародубцева.

Эта ежегодная дискуссионная площадка объединяет профессионалов, экспертов, представителей власти, руководителей культурных учреждений и деятелей искусств для обсуждения самых насущных вопросов в сфере культуры. Главная цель форума — определить векторы развития культурной жизни регионов.

Мероприятие рассчитано на три дня.