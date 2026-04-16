В Кремле прокомментировали обращение Виктории Бони к Путину

В Кремле ознакомились с видеообращением блогера Виктории Бони к президенту Владимиру Путину. В нём она подняла ряд острых тем — в частности, последствия паводков в Дагестане и разлив топлива в Анапе. Как сообщает «Интерфакс», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил: все упомянутые вопросы находятся в работе.

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратила на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент реагировать на обращение.

По его словам, затронутые темы действительно резонансные, однако по каждой из них уже ведётся масштабная работа с привлечением большого числа специалистов. «Справедливости ради надо сказать: это всё не оставлено без внимания», — подчеркнул пресс-секретарь.