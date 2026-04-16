С 27 апреля в эфире СТС стартует новый сериал «Где лифт?» с Анной Уколовой

27 апреля в 18:00 на СТС состоится премьера комедийного сериала «Где лифт?» (16+) (рабочее название «Лифт») производства START. Главную роль — детектива-любителя Надежду Носову — исполнила Анна Уколова, в режиссёрском кресле — Сергей Малюгов («Два холма»), а за операторскую работу отвечает Арсений Кан («Майор Гром»). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём (Максим Тимонин) вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками. В какой-то момент подозрения жильцов падают на старшего сына Нади Дениса (Леонид Антипов). Теперь для героини раскрытие преступления становится делом чести.

«Я сама очень люблю и триллеры, и детективы, чтобы вместе с героями вести расследование. Это ведь ещё и полезно: так и мозг работает. Мне кажется, зрителям будет интересно, потому что жанр мокьюментари необычный, с ним я работаю впервые», — признаётся Анна Уколова.

Актриса добавляет, что съёмки зимой в Санкт-Петербурге её не испугали.

«Сейчас в двадцать первом веке столько технологий, например тонкое бельё с обогревом. У нас хорошие гримёрные и костюмерные цеха, которые согревали наши тела и сердца. При этом я ведь из посёлка Самарской области, где зимой бывало и минус тридцать пять, поэтому холод переношу хорошо», — рассуждает она.

По словам продюсеров, новый сериал шёл до телеэкранов семь лет.

«Это был очень долгий путь, ведь от изначальной идеи до реализации прошло семь лет, — рассказывает креативный продюсер Аслан Сокуров. — Причём все, кто читал сценарий пилотной серии, говорили, что это классно и смешно, но сомневались в формате. Никто не мог подумать, что из абсурдной, почти анекдотичной идеи может получиться интересный сезон, в котором показана настоящая жизнь подъезда многоэтажки. На крайней смене мы поняли: это не просто комедия или детектив, а искренний разговор о том, что связывает и разобщает людей. Зритель увидит, что даже в самой нелепой ситуации можно найти повод для душевности и юмора».

Продюсер также отмечает, что сама идея исчезновения лифта стала для авторов отправной точкой для более широкого высказывания.