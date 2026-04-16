Сотрудники МЧС доставили выездную ярмарку в отрезанное половодьем село Заокское

В Рязанской области сотрудники МЧС России доставили выездную ярмарку в отрезанный половодьем населённый пункт Заокское. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Рязанской области некоторые населённые пункты на время прохождения весеннего половодья остались без автомобильного сообщения. Чтобы местные жители Заокского не испытывали проблем с продуктами, администрацией Рязанского муниципального округа 16 апреля организовали выездную ярмарку.

Продукты питания были доставлены на двух плавающих транспортёрах МЧС России.