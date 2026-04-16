В Сапожковском районе под колёсами трактора погиб сотрудник сельхозпредприятия

16 апреля 2026 года на предприятии, занимающемся выращиванием однолетних культур в Сапожковском районе Рязанской области, произошёл смертельный несчастный случай.

По данным руководителя Государственной инспекции труда в Рязанской области Зои Мирохиной, трагедия случилась около 07:38. Трактор с прицепным накопительным устройством выполнял манёвр — движение задним ходом. В этот момент в слепой зоне машины находился работник предприятия. Водитель не смог его увидеть. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Для установления обстоятельств и причин произошедшего работодатель организовал комиссию по расследованию. Председателем назначен представитель Государственной инспекции труда — такой порядок предусмотрен в случаях гибели работника.