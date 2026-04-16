Новости России

Рид Буше расторг контракт с «Автомобилистом»

Алексей Самохин
Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расстались. Инициатива исходила от самого игрока, и это принципиальный момент: права на хоккеиста по-прежнему принадлежат екатеринбургскому клубу. Информацию сообщила пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 2025/2026 Буше провёл за «Автомобилист» 43 матча и набрал 42 очка — 17 голов и 25 передач. За карьеру в лиге канадец сыграл 380 матчей и набрал 350 результативных баллов: 187 голов и 163 передачи.

Пока в Екатеринбурге решают вопрос с правами на опытного форварда, «Сибирь» действовала без промедлений. Новосибирцы подписали 27-летнего нападающего Максима Сушко на один год. В активе игрока 225 матчей в КХЛ и 35 очков — 15 голов и 20 передач.

