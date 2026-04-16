В центре России увеличили производство тепличных овощей

В Центральной России стали производить больше тепличных овощей. Наращивать объемы позволяет ввод новых мощностей и модернизация действующих производств.

Так, в Рязанской области в прошлом году запущен тепличный комплекс, где выращивают баклажаны. Продукцию аграрии отправляют в федеральные сети. В теплице используют современные технологии производства и защиты растений. Аналогичный подход — в воронежском агрохолдинге, где ввели в эксплуатацию площадку по производству огурцов.

Также сельскохозяйственные предприятия округа стремятся снизить свои издержки. В теплицах Липецкой области начал работать новый энергоцентр, а на владимирском комбинате салат теперь выращивают с применением технологии автоматического досвечивания светодиодными лампами. Все это позволяет сократить расходы на электроэнергию.

«Баланс спроса и предложения, а также издержки производителей и поставщиков — значимые факторы, которые влияют на динамику цен. Рост производства овощей закрытого грунта и оптимизация издержек теплиц помогают сдерживать рост цен на овощи на внутреннем рынке», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.