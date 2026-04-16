Алла Пугачёва, кадр из видео
Новости России

Пугачёвой предложили продать элитную квартиру, чтобы оплатить долг за коммуналку

Алексей Самохин
Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил Алле Пугачевой продать элитную квартиру в Филипповском переулке рядом с Московским Кремлём. По его словам, вырученных средств с лихвой хватит, чтобы закрыть долг за коммунальные услуги, а на остаток можно купить достойное жильё поменьше. Своё мнение эксперт высказал в беседе с NEWS.ru.

Бондарь назвал всю ситуацию странной. Человек постоянно живёт за рубежом, дорогостоящей недвижимостью в центре столицы не пользуется, а долги между тем копятся. Логика, по мнению эксперта, подсказывает очевидный выход: продать квартиру, погасить задолженность, приобрести жильё скромнее, например поближе к МКАД. Это закрыло бы вопрос с платежами раз и навсегда.

Впрочем, сам Бондарь оговорился: закон не обязывает собственника идти на такой шаг. Принудить владельца к продаже недвижимости только из-за долга по коммуналке нельзя.

Ранее стало известно, что Пугачева накопила задолженность в 100 тысяч рублей за пятикомнатную квартиру в Филипповском переулке. Сейчас певица проживает на Кипре.

