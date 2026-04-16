Рязанское УФАС России оштрафовало директора «Эко-Пронска» после отказа вывозить мусор

В четверг, 16 апреля, Рязанское УФАС России рассмотрело два дела об административных правонарушениях в отношении директора ООО «Эко-Пронск». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По итогам рассмотрения должностное лицо ООО «Эко-Пронск» признано виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в общей сумме 30 000 рублей.

Основаниями для возбуждения дел послужили решения комиссий Рязанского УФАС России от 18.11.2025 и 19.11.2025 соответственно, согласно которым ООО «Эко-Пронск» признано нарушившим положения пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением).

Злоупотребление доминирующим положением выразилось в том, ООО отказывало в одностороннем порядке в оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные отходы, всем жителям нескольких многоквартирных домов в течение продолжительного времени (более одного месяца). Отказ в оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, ООО «Эко-Пронск» мотивировало нарушением порядка складирования отходов на контейнерных площадках жителями многоквартирных домов, размещением на контейнерных площадках отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам.

Однако такое нарушение со стороны жителей многоквартирных домов не было доказано в ходе рассмотрения, поэтому в данном случае отказ регионального оператора от вывоза твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные отходы, признан недопустимым.

Постановления Рязанского УФАС о назначении штрафов могут быть обжалованы в установленном законом порядке.