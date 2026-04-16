Джеки Чан снова на больших экранах: в кинотеатрах Рязани покажут «Операцию «Панда: Дикая миссия»»

Любимый зрителями гонконгский актёр Джеки Чан, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и ежегодно появляется в новых проектах, неизменно радуя публику. В этот раз на большие экраны выходит комедийный боевик о мастере кунг-фу, которому поручают перевезти панду Сюсю в новый вольер. Однако по дороге их атакует банда международных грабителей, и после падения со скалы герой оказывается среди первобытного племени, где ему предстоит не только выжить, но и спасти своего необычного подопечного.

Петрушка (6+)

– Комедия. Россия

Реклама

– Продолжительность: 1 час 31 минута

– Повар Петя живёт с талантом, но без уверенности в себе. Шанс попасть на кухню престижного ресторана становится для него испытанием, когда он сталкивается с предательством лучшего друга Ромы, готового на всё ради успеха. В трудный момент Пете помогает неожиданная союзница – ожившая кукла Петрушка. Её прямота заставляет героя взглянуть на себя иначе и решиться на борьбу за мечту и собственный путь.

Толстяк Юзи (6+)

– Анимация. Китай

– Продолжительность: 1 час 19 минут

– Юзи – редкий представитель семейства кошачьих, живущий в роскошной квартире в Нью-Йорке с джакузи, спортзалом и всеми удобствами. Он умеет водить машину и обожает сладости, пока одна телепередача о диких леопардах не меняет его взгляд на жизнь. Вместе с бездомным котом Бобби он отправляется в путешествие длиной 11 тысяч километров в поисках своей семьи.

Операция «Панда»: Дикая миссия (16+)

– Семейный. Китай

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– Мастеру кунг-фу Джеки поручают перевезти панду Сюсю в новый вольер, но по дороге их атакует банда международных грабителей. После падения со скалы герой приходит в себя среди первобытного племени и вынужден не только адаптироваться к новым условиям, но и найти способ спасти своего подопечного.

Нормал (18+)

– Триллер. Канада

– Продолжительность: 1 час 37 минут

– Улисс приезжает в тихий город Нормал, чтобы временно стать шерифом, но после ограбления банка выясняет, что за внешним спокойствием скрывается масштабный преступный заговор, в который вовлечены почти все жители. Ему предстоит решить, готов ли он разрушить иллюзию идеального города ради правды.

Гуру (18+)

– Триллер. Франция

– Продолжительность: 2 часа 6 минут

– Матье Вассер – харизматичный коуч по личностному росту, стремительно набирающий популярность и влияние. Его успех вызывает как восхищение, так и тревогу у окружающих. Но за внешним благополучием скрывается опасность: неизвестный враг готовит для Матье испытание, которое может разрушить его карьеру и жизнь.

Олдбой (18+)

– Боевик. Южная Корея

– Продолжительность: 2 часа

– 1988 год. Обычный бизнесмен О Дэ-су после случайного задержания в полиции внезапно исчезает и оказывается заперт в комнате без окон на 15 лет, не понимая, кто и зачем сломал его жизнь. Параллельно разворачивается история Грейс, которая прячет детей в уединённом особняке на острове, где семья живёт в полной изоляции и строгом полумраке из-за их странной чувствительности к свету. С появлением новых слуг привычный порядок начинает рушиться, а в доме всё сильнее ощущается присутствие чего-то необъяснимого.

Пункт назначения. Новая кровь (18+)

– Мистика. Индонезия

– Продолжительность: 1 час 43 минуты

– Семья переживает трагедию: в День мёртвых внезапно умирает отец. По древнему поверью, смерть в этот день открывает «дверь Смерти» для всего рода, и теперь каждый из членов семьи оказывается под угрозой, уходя один за другим.