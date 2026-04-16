Культура и события

Джеки Чан снова на больших экранах: в кинотеатрах Рязани покажут «Операцию «Панда: Дикая миссия»»

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Любимый зрителями гонконгский актёр Джеки Чан, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и ежегодно появляется в новых проектах, неизменно радуя публику. В этот раз на большие экраны выходит комедийный боевик о мастере кунг-фу, которому поручают перевезти панду Сюсю в новый вольер. Однако по дороге их атакует банда международных грабителей, и после падения со скалы герой оказывается среди первобытного племени, где ему предстоит не только выжить, но и спасти своего необычного подопечного.

Петрушка (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 31 минута

– Повар Петя живёт с талантом, но без уверенности в себе. Шанс попасть на кухню престижного ресторана становится для него испытанием, когда он сталкивается с предательством лучшего друга Ромы, готового на всё ради успеха. В трудный момент Пете помогает неожиданная союзница – ожившая кукла Петрушка. Её прямота заставляет героя взглянуть на себя иначе и решиться на борьбу за мечту и собственный путь.

Толстяк Юзи (6+)

– Анимация. Китай

– Продолжительность: 1 час 19 минут

– Юзи – редкий представитель семейства кошачьих, живущий в роскошной квартире в Нью-Йорке с джакузи, спортзалом и всеми удобствами. Он умеет водить машину и обожает сладости, пока одна телепередача о диких леопардах не меняет его взгляд на жизнь. Вместе с бездомным котом Бобби он отправляется в путешествие длиной 11 тысяч километров в поисках своей семьи.

Операция «Панда»: Дикая миссия (16+)

– Семейный. Китай

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– Мастеру кунг-фу Джеки поручают перевезти панду Сюсю в новый вольер, но по дороге их атакует банда международных грабителей. После падения со скалы герой приходит в себя среди первобытного племени и вынужден не только адаптироваться к новым условиям, но и найти способ спасти своего подопечного.

Нормал (18+)

– Триллер. Канада

– Продолжительность: 1 час 37 минут

– Улисс приезжает в тихий город Нормал, чтобы временно стать шерифом, но после ограбления банка выясняет, что за внешним спокойствием скрывается масштабный преступный заговор, в который вовлечены почти все жители. Ему предстоит решить, готов ли он разрушить иллюзию идеального города ради правды.

Гуру (18+)

– Триллер. Франция

– Продолжительность: 2 часа 6 минут

– Матье Вассер – харизматичный коуч по личностному росту, стремительно набирающий популярность и влияние. Его успех вызывает как восхищение, так и тревогу у окружающих. Но за внешним благополучием скрывается опасность: неизвестный враг готовит для Матье испытание, которое может разрушить его карьеру и жизнь.

Олдбой (18+)

– Боевик. Южная Корея

– Продолжительность: 2 часа

– 1988 год. Обычный бизнесмен О Дэ-су после случайного задержания в полиции внезапно исчезает и оказывается заперт в комнате без окон на 15 лет, не понимая, кто и зачем сломал его жизнь. Параллельно разворачивается история Грейс, которая прячет детей в уединённом особняке на острове, где семья живёт в полной изоляции и строгом полумраке из-за их странной чувствительности к свету. С появлением новых слуг привычный порядок начинает рушиться, а в доме всё сильнее ощущается присутствие чего-то необъяснимого.

Пункт назначения. Новая кровь (18+)

– Мистика. Индонезия

– Продолжительность: 1 час 43 минуты

– Семья переживает трагедию: в День мёртвых внезапно умирает отец. По древнему поверью, смерть в этот день открывает «дверь Смерти» для всего рода, и теперь каждый из членов семьи оказывается под угрозой, уходя один за другим.

Популярные материалы

Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...

Темы

Культура и события

Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей.
Общество

Рязанский священник рассказал, что происходит на ночной Пасхальной службе

Не просто крестный ход, а путь ко Гробу: зачем православные идут ночью в храм и почему Царские врата остаются открытыми.
Культура и события

Ко Дню космонавтики в рязанских кинотеатрах покажут документальный фильм о Юрии Гагарине

В преддверии 65-летия первого полёта человека в космос рязанцы смогут увидеть в кинотеатрах документальный фильм, посвящённый Герою Советского Союза Юрию Гагарину.
Культура и события

Индийские слоны, спектакли и концерты – что посмотреть в Рязани 4–5 апреля

Дождливые выходные лучше всего проводить не дома, а в компании друзей и в интересном месте.
Культура и события

Фильм «Матрица: Перезагрузка» вновь покажут в кинотеатрах Рязани

Известная франшиза нулевых или вечная классика – рязанцы снова смогут увидеть одну из частей «Матрицы».
Культура и события

В рязанских кинотеатрах покажут экранизацию романа Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито»

Произведения Анны Джейн хорошо знакомы многим, особенно тем, кто регулярно смотрит книжные подборки в соцсетях.
Культура и события

Фестиваль «Чёрный кот», концерт при свечах и яркие спектакли – куда сходить 28–29 марта в Рязани

Традиционно в Рязани пройдет фестиваль «Чёрный кот», где за звания лучших команд поборются танцевальные коллективы как из нашего города, так и из соседних.
Культура и события

В Рязани выступят «Волшебные кошки» Владимира Куклачева и группа «Танцы Минус»

Любителям рок-классики и фильма «Брат» будет интересно – в Рязань приезжает группа «Танцы Минус» с программой, где прозвучат песни из культового фильма.

