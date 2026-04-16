В Рязани собрали 71 тыс рублей на лечение иностранного студента

Жители Рязани откликнулись на просьбу о помощи студенту первого курса РГУ имени С. А. Есенина Фиделю Кастро. На 14 часов 16 апреля собрано 71 тыс 100 рублей. Участие в сборе принял 121 человек.

Почти половина собранных денег — 30 тыс 800 рублей — потрачена на оплату 7 суток пребывания пациента в Рязанской областной клинической больнице.

Напомним, студент 1-го курса РГУ имени С.А. Есенина из Республики Камерун 14 апреля был экстренно госпитализирован в торакальное отделение Рязанской ОКБ. Молодому парню трудно дышать и принимать пищу. Сутки пребывания в клинике стоят для Фиделя 4400 рублей.

Организаторы сбора просят всех, кто может, оказать посильную помощь.

Реквизиты для помощи: Карта: 2202 2062 1422 6735 (Татьяна Игоревна Б.)