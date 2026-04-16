Как изменится работа городского транспорта на Красную горку

В связи с празднованием православной Красной горки 19 апреля администрация города скорректировала работу общественного транспорта для удобства жителей, направляющихся на городские кладбища. В этот день на маршруте №2 «Вокзал «Рязань-2» – кладбище Богородское» количество автобусов увеличено до 8 единиц.

Расписание движения автобусов по маршруту №2 на 19 апреля опубликовано на информационной карточке.

Жителей Рязани просят учитывать эти изменения при планировании поездок на кладбища «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское» и «Преображенское».