Изображение от wirestock на Freepik
Общество

Экс-министр объяснил, почему крепкий рубль вредит бюджету России

Алексей Самохин
Министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи заявил: рубль в ближайшие годы будет устойчивее, чем многим хотелось бы. По его словам, привычный слабый курс держался лишь благодаря постоянному оттоку капитала по различным каналам. Сейчас этого оттока нет, и ситуация кардинально изменилась.

Экс-министр экономики Андрей Нечаев в разговоре с НСН обозначил ключевой фактор дальнейшего поведения рубля. Это нефтяные цены, разогнанные конфликтом на Ближнем Востоке. При стоимости барреля около $96,5 (данные на 16 апреля) или выше рубль продолжит укрепляться. Но если стороны договорятся и Ормузский пролив снова откроется для судоходства, этот фактор поддержки исчезнет.

Добавляет неопределённости и позиция Вашингтона. Дональд Трамп делает противоречивые заявления, и строить прогнозы с оглядкой на них крайне сложно. Итог простой: точных предсказаний нет ни у кого.

Нечаев указал и на другую, менее очевидную проблему. Бюджет России сверстан под значительно более высокий курс доллара. Рублёвые доходы от экспорта напрямую зависят от слабости национальной валюты: чем рубль дешевле, тем больше рублей поступает в казну. Крепкий рубль эту логику ломает. Придётся искать компромисс.

Да, более сильная валюта делает импорт дешевле. Но сейчас его цену диктуют не курсы, а санкции и запутанная логистика. Антиинфляционный эффект есть, однако он соседствует с торможением экспортных отраслей и сокращением их доходов. Сильный рубль — это и защита, и ограничитель роста одновременно.

