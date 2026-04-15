В Рязани объявлен сбор средств на лечение студента РГУ из Камеруна

В Рязани объявлен срочный сбор средств на лечение Фиделя Кастро, студента 1-го курса РГУ имени С.А. Есенина из Республики Камерун. 14 апреля 2026 года он был экстренно госпитализирован в торакальное отделение Рязанской областной клинической больницы. Об этом сообщается в группе «Иностранные студенты РГУ имени С.А. Есенина» ВКонтакте.

Студент находится вдали от дома — между Рязанью и Камеруном более 9 тысяч километров. В Рязани у него нет родных и близких. Сейчас у Фиделя затруднено дыхание и осложнён приём пищи. Врачи проводят необходимые обследования для постановки точного диагноза.

У студента нет средств для оплаты лечения и пребывания в больнице: сутки платного содержания в РОКБ стоят 4400 рублей.

Организаторы сбора просят всех, кто может, оказать посильную помощь. Все собранные средства пойдут на оплату лечения, медицинских препаратов и пребывания в больнице. Готовы предоставить справки из больницы и чеки, подтверждающие целевое расходование средств.

Реквизиты для помощи:

Карта: 2202 2062 1422 6735 (Татьяна Игоревна Б.)