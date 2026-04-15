Фото: Изображение от pressfoto на Freepik
Общество

В Рязани прекращена деятельность управляющей компании «Открытие»

Анастасия Мериакри
С 15 апреля 2026 года Госжилинспекция Рязанской области аннулировала лицензию ООО «УК «Открытие». Теперь собственники помещений в доме по адресу: г. Рязань, ул. Новосёлов, д. 56к1 должны провести общее собрание и выбрать новый способ управления домом или другую управляющую организацию.

Информация обо всех управляющих компаниях доступна в государственной информационной системе ЖКХ. Также можно воспользоваться рейтингом УК на сайте ор62.рф для выбора подходящей организации.

Если собственники не выберут новую УК или способ управления, решение о назначении управляющей организации примет администрация соответствующего муниципального образования.

