В Рязани к майским праздникам заработают все городские фонтаны

В Рязани стартовала подготовка городских фонтанов к летнему сезону. В этом году все фонтаны планируется включить одновременно в преддверии майских праздников.

Сейчас сотрудники МБУ «УДТ» занимаются мойкой и дезинфекцией чаш, после чего начнутся пуско-наладочные работы. Специалисты проверят исправность инженерных систем, выполнят регулировку оборудования и проведут ремонт форсунок.

Реклама

Фонтаны заработают в разных частях города:

на Театральной площади,

Лыбедском бульваре,

в Кремлёвском сквере,

на площади Ленина,

на Московском шоссе.

Жители и гости города смогут насладиться работой фонтанов уже в начале мая.