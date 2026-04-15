В Рязани к майским праздникам заработают все городские фонтаны

В Рязани стартовала подготовка городских фонтанов к летнему сезону. В этом году все фонтаны планируется включить одновременно в преддверии майских праздников.
Сейчас сотрудники МБУ «УДТ» занимаются мойкой и дезинфекцией чаш, после чего начнутся пуско-наладочные работы. Специалисты проверят исправность инженерных систем, выполнят регулировку оборудования и проведут ремонт форсунок.
Фонтаны заработают в разных частях города:
- на Театральной площади,
- Лыбедском бульваре,
- в Кремлёвском сквере,
- на площади Ленина,
- на Московском шоссе.
Жители и гости города смогут насладиться работой фонтанов уже в начале мая.