В Рязани жителям дома на Касимовском шоссе пересчитают плату за отопление

Житель дома № 52, корпус 1 по Касимовскому шоссе в Рязани обратился к начальнику региональной госжилинспекции с вопросом о начислении платы за отопление. Заявитель выразил сомнения в корректности учёта потреблённого объёма тепловой энергии.

В ходе проверки специалисты инспекции выявили нарушение единиц измерения при расчёте объёма тепловой энергии за ноябрь 2025 года.

В результате в апреле 2026 года всем жителям дома будет произведён перерасчёт платы за отопление. Общая сумма перерасчёта составит 35 466,55 рублей.