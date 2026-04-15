Губернатор Павел Малков: Сегодня открыли обновленный зал спортивной гимнастики в рязанской СШОР «Юность»

Павел Малков, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России», посетил торжественное открытие обновлённого зала для спортивной гимнастики в СШОР «Юность». Особый гость мероприятия — Никита Нагорный, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, вице-президент Федерации гимнастики России, который прибыл в регион с рабочим визитом.

На церемонии также присутствовали министр спорта Рязанской области Владимир Антманис, глава администрации Рязани Борис Ясинский, президент региональной федерации фиджитал-спорта Кайрат Биданов, а также тренеры и юные спортсмены.

СШОР «Юность» работает с 1976 года. Школа воспитала заслуженных мастеров спорта России, призёров Олимпийских и Сурдлимпийских игр, а также победителей международных и всероссийских турниров. В спорткомплексе есть тренажёрный зал, легкоатлетический манеж и зал гимнастики, где недавно завершился ремонт: заменили системы отопления и освещения, обновили покрытие пола и установили современную акробатическую дорожку.

Губернатор Павел Малков поприветствовал собравшихся и поблагодарил Федерацию спортивной гимнастики России за внимание к региону.

«Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру в Рязанской области. Будем использовать все возможности, чтобы и дальше вести эту работу. В обновленном зале гимнастики в спортшколе «Юность» будут заниматься около 700 детей. Рассчитываю, что здесь появятся новые звезды, новые чемпионы, – сказал Павел Малков. – Важно, чтобы как можно большее количество людей в Рязанском регионе имело возможность заниматься спортом в современных условиях».

Олимпийский чемпион Никита Нагорный поблагодарил правительство области за содействие в обновлении инфраструктуры:

«Теперь ребята будут продолжать тренироваться в еще лучших условиях. Большое спасибо всем, кто сегодня поддерживает развитие спортивной гимнастики. Важно, чтобы в Рязанской области спортивная гимнастика стала в дальнейшем базовым видом спорта», – отметил Никита Нагорный.

Он также добавил, что прорабатывается вопрос о создании в Рязани большого современного гимнастического зала.

В завершение церемонии воспитанники «Юности» показали гимнастические номера, а Никита Нагорный провёл для них автограф-сессию.