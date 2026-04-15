Павел Малков, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России», посетил торжественное открытие обновлённого зала для спортивной гимнастики в СШОР «Юность». Особый гость мероприятия — Никита Нагорный, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, вице-президент Федерации гимнастики России, который прибыл в регион с рабочим визитом.
На церемонии также присутствовали министр спорта Рязанской области Владимир Антманис, глава администрации Рязани Борис Ясинский, президент региональной федерации фиджитал-спорта Кайрат Биданов, а также тренеры и юные спортсмены.
СШОР «Юность» работает с 1976 года. Школа воспитала заслуженных мастеров спорта России, призёров Олимпийских и Сурдлимпийских игр, а также победителей международных и всероссийских турниров. В спорткомплексе есть тренажёрный зал, легкоатлетический манеж и зал гимнастики, где недавно завершился ремонт: заменили системы отопления и освещения, обновили покрытие пола и установили современную акробатическую дорожку.
Губернатор Павел Малков поприветствовал собравшихся и поблагодарил Федерацию спортивной гимнастики России за внимание к региону.
Олимпийский чемпион Никита Нагорный поблагодарил правительство области за содействие в обновлении инфраструктуры:
Он также добавил, что прорабатывается вопрос о создании в Рязани большого современного гимнастического зала.
В завершение церемонии воспитанники «Юности» показали гимнастические номера, а Никита Нагорный провёл для них автограф-сессию.