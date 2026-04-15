Аркадий Фомин поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником

В среду, 15 апреля, в Рязанском музыкальном театре прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню местного самоуправления. Руководителей и сотрудников администраций округов, городов и районов, местных депутатов, глав поселений, членов ТОСов, сельских старост с профессиональным праздником поздравили губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, региональный министр территориальной политики Жанна Фомина.

Выступая с приветственным словом, глава региона Павел Малков подчеркнул высокую значимость органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию муниципалитетов, поделился результатами работы «на местах», рассказал об участии общественных объединений в оказании помощи участникам СВО и их семьям.

Реклама

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин акцентировал внимание на тесном сотрудничестве депутатов регионального парламента и руководителей органов местного самоуправления:

– Вы выбрали для себя служение малой родине, землякам. Работа в органах местного самоуправления – это призвание: невозможно стать хорошим управленцем без любви к своему делу и уважения к людям. Это требует от каждого из вас высокой самоотдачи, усилий, а самое главное – желания работать на родной земле. Сегодня регион активно развивается: в наших городах и селах продолжается благоустройство, укрепляется социальная инфраструктура, создаются новые рабочие места. У нас есть большие возможности, которые предоставляет федеральный центр, региональное правительство, надо только грамотно ими пользоваться. Мы реализуем во всех муниципалитетах национальные проекты, федеральные программы, которые направлены на повышение качества жизни рязанцев. Именно от нас с вами зависит социальное самочувствие людей, вера в будущее страны, в систему власти. Работая единой командой с вами, правительством области, стараемся решать «застарелые проблемы». Со своей стороны Рязанская областная Дума прилагает все усилия, чтобы помочь в работе местному самоуправлению. Совершенствуется законодательство по управлению муниципалитетами, но все задачи мы выполняем вместе с земляками.

В завершении выступления парламентарий поблагодарил работников органов местного самоуправления за их нелегкий ежедневный труд и вручил награды Рязанской областной Думы.