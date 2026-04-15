Аркадий Фомин поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником

В среду, 15 апреля, в Рязанском музыкальном театре прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню местного самоуправления. Руководителей и сотрудников администраций округов, городов и районов, местных депутатов, глав поселений, членов ТОСов, сельских старост с профессиональным праздником поздравили губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, региональный министр территориальной политики Жанна Фомина.
Выступая с приветственным словом, глава региона Павел Малков подчеркнул высокую значимость органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию муниципалитетов, поделился результатами работы «на местах», рассказал об участии общественных объединений в оказании помощи участникам СВО и их семьям.
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин акцентировал внимание на тесном сотрудничестве депутатов регионального парламента и руководителей органов местного самоуправления:
В завершении выступления парламентарий поблагодарил работников органов местного самоуправления за их нелегкий ежедневный труд и вручил награды Рязанской областной Думы.
