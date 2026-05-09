Рязань встретила десантников-участников Парада Победы в Москве

Вечером 9 мая на площади Победы в Рязани состоялась встреча десантников, которые участвовали в Параде Победы в Москве. Курсанту РГВВДКУ имени В.Ф. Маргелова строем прошли по Первомайскому проспекту, поприветствовали их жители города и представители власти.

Этой традиции уже много лет. Утром курсанты училища ВДВ маршируют по Красной площади. А вечером — по главной улице Рязани.

Десантники не только проходят строем, но и исполняют военные и патриотические песни. Также всем участникам Парада Победы вручают награды.