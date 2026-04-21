Актёр из культовых российских сериалов Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля

Игорь Алексеев скончался в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года. О смерти актёра сообщила его агент Галина Тимофеева. По её словам, они познакомились на канале «Россия 1», где Алексеев работал редактором программ «Сила традиции», «Доброе утро» и ряда других передач. Позднее Тимофеева стала его агентом.

«Игорь был великолепным актёром и человеком — жизнерадостным», — сказала она в беседе с aif.ru.

Незадолго до гибели актёр строил творческие планы. Тимофеева рассказала, что буквально недавно обсуждала с ним участие в новых съёмках. В последнее время Алексеев работал очень активно. Одной из его последних работ стала роль в сериале «Дельфин» — по словам агента, она была одной из ключевых. Фильм до сих пор не вышел на экраны.

Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За годы карьеры снялся в десятках проектов. Зрители знают его по «Улицам разбитых фонарей», «Тайнам следствия», «Чужому району» и сериалу «Морские дьяволы. Рубежи Родины».