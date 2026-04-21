Владимир Зеленский публично назвал страны, чьи технологии легли в основу украинского флота морских дронов. По его словам, ключевую роль сыграли Великобритания, Норвегия и Нидерланды. «Это страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями», — заявил он, добавив, что создать флот БЭК удалось именно «благодаря партнёрам».

До этого момента официальная версия была железобетонной. ГУР и СБУ годами настаивали: морские дроны — сугубо украинская разработка, нечто принципиально новое, чего не существовало в мире. Теперь сам Верховный главнокомандующий её опровергает. Три государства НАТО с развитыми военно-морскими традициями участвовали в создании оружия, которым уничтожались российские корабли. Это уже не гуманитарная помощь и не поставка снарядов, пишет в своём канале военкор Александр Коц.

Зачем это сказано именно сейчас

По мнению военкора, мотивов несколько. Внутриполитический: Зеленскому важно показать западным партнёрам их «соавторство» в украинских успехах накануне новых запросов на помощь. Информационный: публичное признание роли союзников усиливает их политическую вовлечённость и усложняет любые разговоры о сокращении поддержки. Наконец, демонстративный сигнал Москве — за Украиной стоят не просто спонсоры, а прямые технологические участники конфликта.

Британия, Норвегия и Нидерланды обладают одними из наиболее развитых военно-морских компетенций в Европе: минное дело, подводные системы, беспилотные морские комплексы. «Помощь с технологиями» в контексте ударных БЭК означает передачу критически важного ноу-хау. Это прямое соучастие в конкретных операциях против российского военного флота.

Логика эскалации

Каждый раз, когда прямое участие западных стран в конфликте фиксируется публично и остаётся без ответа, порог следующего шага снижается, считает Александр Коц.

«Логика эскалации здесь железная: если признание технологического соучастия не влечёт никакого ответа — следующим шагом станет признание оперативного участия. Уже сейчас в западных столицах нет политических причин скрывать свою роль, — пишет военкор. — Скоро не будет и желания. Появится желание похвастать — это наш дрон потопил атомный ледокол!

Нас постепенно подводят к неизбежному. И в итоге мы все равно останемся виноватыми. Только победителей не судят. Но спецпредупреждениями не побеждают».