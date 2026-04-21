Роскачество проверит бургеры из популярных сетей быстрого питания

Роскачество запустило масштабное исследование бургеров — тех самых, которые россияне покупают тысячами каждый день. В фокусе внимания прежде всего чизбургеры и классические бургеры из крупнейших сетей быстрого питания и ресторанов.

Закупка образцов уже началась. В список попали «Вкусно и точка», BURGER KING, BLACK STAR BURGER, FARШ, «Мираторг», «THE БЫК», BURGER HEROES, FRANK BY БАСТА и ряд других заметных игроков рынка.

Исследование серьёзнее, чем обычная дегустация. Специалисты аккредитованных лабораторий изучат каждый образец по нескольким направлениям: микробиологическая безопасность, санитарно-химические показатели, соответствие реального состава заявленному и пищевая ценность.

Отдельное внимание — санитарной культуре производства. Бургер в крупной сети готовится тысячи раз в день. Такой поток требует отлаженной системы контроля качества, включая принципы ХАССП — международного стандарта управления пищевой безопасностью.

Публикация итогов исследования запланирована на третий квартал 2026 года. Именно тогда станет известно, насколько популярные бургеры соответствуют тому, что написано на упаковке — и безопасны ли они на самом деле.

