В Херсонской области создадут дополнительные транспортные коридоры для проезда в Крым

Власти Херсонской области приступят к созданию дополнительных транспортных коридоров для проезда в Крым. Эта мера позволит избежать образования больших очередей на дорогах, рассредоточить транспортные потоки и повысить безопасность пассажирских перевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

Глава региона отметил, что на данный момент сухопутное сообщение Крыма с остальной Россией осуществляется исключительно через территорию Херсонской области, что создает высокую нагрузку на существующую инфраструктуру.

«Крым сухопутным коридором связан только через Херсонскую область. Все транспортные и дорожные возможности проходят через территорию Херсонской области. Их три всего, проезда, которые есть. Создаются дополнительные коридоры, чтобы рассредоточить движение, чтобы не было очередей, чтобы спокойней можно было проехать», — цитирует Владимира Сальдо ТАСС.

Помимо расширения дорожной сети, в регионе принимаются серьезные меры по защите гражданских перевозок. Губернатор подчеркнул, что параллельно с созданием новых маршрутов формируются специальные вооруженные формирования. Их главная задача — прикрытие дорог от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.