В Херсонской области создадут дополнительные транспортные коридоры для проезда в Крым

Власти Херсонской области приступят к созданию дополнительных транспортных коридоров для проезда в Крым. Эта мера позволит избежать образования больших очередей на дорогах, рассредоточить транспортные потоки и повысить безопасность пассажирских перевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
Глава региона отметил, что на данный момент сухопутное сообщение Крыма с остальной Россией осуществляется исключительно через территорию Херсонской области, что создает высокую нагрузку на существующую инфраструктуру.
Помимо расширения дорожной сети, в регионе принимаются серьезные меры по защите гражданских перевозок. Губернатор подчеркнул, что параллельно с созданием новых маршрутов формируются специальные вооруженные формирования. Их главная задача — прикрытие дорог от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.