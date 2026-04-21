Все события Рязани и области

В Рязани за сутки рухнуло 26 деревьев, коммунальщики разбирают завалы после снегопада

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Из-за обильного мокрого снега в Рязани за минувшие сутки произошло 26 падений деревьев в разных районах города. Специалисты городских служб оперативно ликвидируют последствия непогоды.

По данным Управления по делам ГОЧС, бригады уже работают или завершают работы по следующим адресам: ул. Введенская, 110; ул. Чапаева, 27; ул. 1-е Бутырки, 8; Лыбедский бульвар; ул. Шевченко, 11; Касимовское шоссе, 42; Первомайский проспект, 76; ул. Полевая; ул. Татарская, 7к.3 и 17; ул. Островского, 31к.1; ул. Новоселов, 40к2 и 40а; ул. Либкнехта, а также на других участках.

Продолжение после рекламы

Рухнувшие деревья распиливают и вывозят с проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Повреждённые зеленые насаждения обрезают и приводят в порядок.

Администрация города призывает рязанцев быть внимательными и не подходить к местам, где ведутся работы по распилу и уборке деревьев.

Популярные материалы

Новости России

Интересное

Новости России

Новости России

Интересное

Темы

Общество

Общество

Общество

Культура и события

Культура и события

Общество

Общество

Все события Рязани и области

Статьи по теме

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье