Политика

Рязанский избирком рассказал о зарегистрированных в регионе партиях и принял решения по предстоящим выборам

Валерия Мединская
Взгляд молодого поколения: в Рязани прошла конференция о перспективах избирательного процесса и цифровых решениях  

В библиотеке имени Горького проведена Научно-практическая конференция «Перспективы совершенствования избирательного законодательства и цифровых решений избирательного процесса глазами молодого поколения».  

Конференция организована по итогам конкурса среди студентов и курсантов, обучающихся по программам высшего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Рязанской области, на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2026 году.  

Организатором выступила Избирательная комиссия Рязанской области, совместно с прокуратурой региона при содействии библиотеки имени Горького.  

Участниками конференции стали 11 студентов из 4 высших учебных заведений региона: Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета, филиал университета имени С.Ю. Витте в г. Рязань, Академии ФСИН России, РГУ имени С.А. Есенина. Участники защитили свои работы в двух номинациях: избирательное право и избирательный процесс.   По итогам Конференции места распределились следующим образом:  

Избирательное право:  

1 место – Терехин Андрей, студент РГУ имени С.А. Есенина;  

2 место – Валюс Яна, студентка РГУ имени С.А. Есенина;  

3 место – Пискайкина Виктория, студентка РГУ имени С.А. Есенина.  

Избирательный процесс:  

1 место – Кузнецов Дмитрий, студент Московского политехнического университета (Рязанский филиал);  

2 место – Машункина Ирина, студентка института государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России;  

3 место – Михайлова Полина, студентка филиала Московского университета имени С.Ю. Витте в г. Рязани.  

Избирательная комиссия Рязанской области благодарит участников, их наставников и партнеров мероприятия. Мы открыты к новым инициативам и приглашаем студентов и курсантов к участию в будущих конкурсах и конференциях!

Избирком от А до Я: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

Политическая партия — это общественное объединение, созданное в целях:

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли

участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах

представления интересов граждан в органах государственной власти, органах публичной власти федеральных территорий и органах местного самоуправления.

Каким требованиям должна отвечать политическая партия:

иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации

минимальная численность членов – не менее 500 членов

руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации.  

Политическая партия может иметь свои эмблему и иные символы.  

Участие партии в избирательном процессе:

выдвигать кандидатов и списки кандидатов на выборах разных уровней

участвовать в формировании избирательных комиссий

назначать наблюдателей на избирательных участках

вести предвыборную агитацию.  

На территории России официально зарегистрировано 19 политических партий, из них в федеральном парламенте представлено пять: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «НОВЫЕ ЛЮДИ».

27 мая 2026 года состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 200  

На заседании комиссии принято решение о законодательной инициативе по внесению в Рязанскую областную Думу проекта закона Рязанской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».  

Кроме этого:

утверждено Положение о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва и сформирован ее состав 

определено время работы регионального Избиркома в период приема документов на выборах депутатов Госдумы  

принято решение о внесении изменений в резервы составов УИК отдельных избирательных участков.

Избирком Рязанской области принял участие во Всероссийском совещании ЦИК России в формате ВКС  

Мероприятие было посвящено подготовке к выборам депутатов Государственной Думы России девятого созыва, а также совмещенным с ними выборам в субъектах Российской Федерации.  

В совещании приняли участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, члены регионального избиркома и сотрудники аппарата, представители средств массовой информации и региональных отделений политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР», «КПРФ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «НОВЫЕ ЛЮДИ», «ЗЕЛЕНЫЕ», «Партия Возрождения России», «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ», «Родина».  

Главная тема совещания — последние изменения законодательства Российской Федерации о выборах, порядок подготовки и представления документов политическими партиями и кандидатами для выдвижения и регистрации на выборах, а также вопросы открытия специальных избирательных счетов и финансового сопровождения избирательных кампаний.

