Июнь 2026 года может стать месяцем, когда мировая политика резко сменить скорость. В прогнозах на этот период звучат слова про обострения, смену старых стратегий, закулисные перестановки и новую волну конфликтов. Особенно напряжённой выглядит вторая половина месяца. После новолуния, летнего солнцестояния и ближе к полнолунию 30 июня.

В интервью изданию Life известный астролог Александр Зараев назвал даты, которые считаются самыми нервными. Также он объяснил, почему июнь уже называют «запалом для гранаты».

Первая половина июня: политическая турбулентность и «американские горки»

Первая половина месяца может пройти в режиме политической турбулентности. Там, где стороны держались привычной линии, начнут появляться новые заявления, неожиданные манёвры и попытки быстро перестроиться под изменившиеся обстоятельства. Внешне это может выглядеть странно. Вчера говорили одно, сегодня осторожно уточняют, завтра уже делают вид, что всё так и планировалось.

«Июнь — американские горки. Здесь очень много всяких перемен», — комментирует Зараев.

По его словам, многим политикам придётся быстро менять паруса, если ветер начнёт дуть в другую сторону. Поэтому начало лета может стать не временем затишья, а периодом нервной перенастройки. Старые схемы ещё работают, но уже начинают скрипеть.

Полная луна 31 мая дала резкий старт событиям

Начало июня попадает под влияние полнолуния 31 мая. В астрологической логике это может дать резкий старт событиям. Новости начнут идти плотнее, риторика станет жёстче, а конфликты получат дополнительный импульс.

Такой период редко выглядит как один большой взрыв. Чаще это серия вспышек. Скандалы, аварии, громкие заявления, обострения на разных направлениях. Александр Зараев отдельно выделяет отрезок где-то до 5 июня и связывает его с динамикой военных действий.

«Военные действия в этот период, особенно где-то с 31 мая до 5 июня, будут проходить динамично», — считает астролог.

Новая луна 15 июня: старые стратегии уходят в прошлое

Середина месяца выглядит как рубеж. Новолуние 15 июня может стать точкой, после которой изменится ход специальной военной операции. Это не сулит мгновенный перелом или громкое объявление. В политике такие вещи часто видны по мелочам. Меняются формулировки. Появляются новые условия. Старые обещания звучат осторожнее. А участники начинают готовить запасные сценарии.

«До 15 июня будет заканчиваться какая-то старая стратегия отношений между Россией и Украиной, а уже во второй половине июня всё будет планироваться или происходить по другому сценарию», — говорит Александр Зараев.

Поэтому первая половина июня может стать временем, когда старые решения ещё доигрывают, но в кулуарах уже ищут новый порядок действий. Внешне это похоже на шахматную партию, где фигуры пока стоят на месте, но игроки уже просчитали другой ход.

Летнее солнцестояние 21 июня: точка напряжения

Летнее солнцестояние 21 июня добавляет месяцу ещё одну точку напряжения. Это пик солнечной энергии. В астрологических прогнозах такой период часто связывают с волей, властью, борьбой за лидерство и желанием действовать жёстче.

Если до середины июня процессы только меняют направление, то после солнцестояния они могут стать более резкими и публичными.

Конец июня: агрессия, скандалы и массовые выступления

В конце июня, особенно после 25-го числа, политический фон может стать грубее. Александр Зараев говорит о зоне агрессивных действий, скандалов и массовых выступлений. Последняя декада месяца может стать временем, когда цена ошибки вырастет, а пространство для спокойных договорённостей сузится. В такие периоды политики чаще выбирают силу, давление и демонстративные шаги.

Финальная точка месяца связана с полнолунием 30 июня и переходом Юпитера во Льва. В астрологии Юпитер отвечает за власть, статус, лидерство и публичную сцену. Поэтому конец месяца, по словам эксперта, может усилить борьбу между крупными фигурами. Каждый захочет показать силу, удержать влияние или перехватить инициативу. На этом фоне могут громче звучать темы выборов, назначений и смены политических ролей.

Репетиция тяжёлого августа

Сам Зараев связывает июнь с подготовкой к более крупным августовским событиям. По его прогнозу, под давлением могут оказаться Владимир Зеленский и ряд европейских политиков.

В этом образе весь смысл месяца. Июнь не станет главным взрывом. Но он может запустить цепочку решений, которая проявится во второй половине лета. Мир замер в ожидании…