Кадр из видео НТВ
Новости кино и ТВ

Во втором полуфинале «Маски» раскрыли личность Месяца

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В шоу «Маска» (16+) на НТВ прошёл второй полуфинал. В первом полуфинале Колибри уже выдала себя — за яркой маской пряталась Зара. В 11-м выпуске жюри нужно было решить, кто раскроется: Бобёр, Жираф, Лягушка, Месяц или Сурикат. В итоге маску снял Месяц.

Первым на сцену вышел новый персонаж — Клоун в голубых тонах. «Сразу видно: человек пьющий! По цвету лица и по цвету носа», — пошутил Тимур Родригез. Стоило Клоуну запеть «Я заводной», как Киркоров тут же выдал: «Михайлов!» Потом посыпались и другие варианты: Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Сосо Павлиашвили «без акцента», Александр Шоуа, Леонид Агутин, Аркадий Укупник. А под этой добродушной маской оказался Виктор Салтыков — он ловко всех запутал тем, что пел совсем не в своей привычной манере.

Продолжение после рекламы

Дальше программу продолжил Месяц. Он взялся за All by Myself Селин Дион и устроил в студии почти киношную атмосферу — зал аплодировал без остановки. «В вас невозможно не влюбиться!» — эмоционально сказал Киркоров. И тут у жюри почти не было разброса: называли только Александру Воробьёву.

Потом на сцену буквально прискакала Лягушка. С первых аккордов Queen — Who Wants to Live Forever Родригез не удержался: «Ничего себе!», а Лазарев заметил, что это точно не Урсуляк. После номера жюри встало и долго хлопало. «Мурашки на слоновьих ножках тут пробежали», — поделился Киркоров. При этом он всё равно был уверен, что внутри Александра Урсуляк.

В первом голосовании жюри выбрало Лягушку, а в номинацию отправило Месяц. Так Лягушка стала первой финалисткой.

Следующей гостевой маской оказался огромный ярко-красный Пуш. Регина пошутила, что туда, кажется, могла бы поместиться вся семья Валерии. По смеху в жюри начали гадать, кто там: Роман Емельянов, Каграманов, Масленников, Дорохов, Шаляпин — вариантов было море. После Rich Girl список стал ещё длиннее: Илья Соболев, Александр Петров, Юрий Борисов, Александр Пушной, Зураб Матуа, Павел Воля. Но никто не попал: под маской оказался Стас Ярушин.

После Пуша публика встретила Суриката — одного из любимчиков сезона. Он снова решил выделиться: принес портрет жюри, собранный как мозаика из фото разных выпусков «Маски», предложил судьям расписаться и разыграть картину среди фанатов. Потом, выдав подсказки, спел Beautiful Things Бенсона Буна. «По-настоящему сегодня было праздничное выступление», — отметила Валерия.

Бобёр вылетел на сцену с ураганной энергией и своей фирменной улыбкой. Киркоров признался, что был бы рад, если бы там оказался Дмитрий Журавлёв. А версию Регины про Андрея Аверина он сразу отмёл, причём довольно резко. После подсказок Бобёр исполнил «Куклу колдуна» группы «Король и Шут». Номер вышел почти хоррор-шоу, и особенно всех зацепили танцоры в масках из «Пилы». После этого версия про Журавлёва у многих в голове только укрепилась.

Закрывал вечер спокойный, расслабленный Жираф с песней I’m Outta Love Anastacia. По сценарию артистка подъехала на «скорой», прошлась по закулисью, а потом вышла на сцену в белом медицинском костюме. «Нас всех вылечит Жираф!» — с надеждой сказал Вячеслав Макаров. Судьи не скупились на комплименты. «Нам было так хорошо, что аж плохо», — выдала Валерия. По версиям звучали Полина Гагарина и Лера Остапова.

Вторым финалистом седьмого сезона «Маски» стал Жираф. Жюри долго не могло решить, кого отправить в номинацию, и последнее слово отдали Регине — она назвала Суриката. Бобёр, который тоже прошёл в финал, так обрадовался, что пустился в пляс. Потом судьям снова пришлось выбирать последнего финалиста. Четвёртым счастливчиком стал Сурикат, а маску снял Месяц. И тут жюри снова почти хором повторило свою финальную догадку: Александра Воробьёва.

Так и оказалось. Участница сказала, что ей было очень приятно, когда её голос узнавали, и поблагодарила большую команду «Маски» за огромную работу. А завершится всё это большим финалом 26 апреля в Государственном Кремлёвском дворце: там все маски снимут, и кто-то один станет победителем седьмого сезона.

Популярные материалы

Новости России

Интересное

Происшествия

Новости России

Новости России

Темы

Новости России

Новости России

Происшествия

Акценты

Экономика и бизнес

Происшествия

Происшествия

Происшествия

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье