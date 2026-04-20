Зрители рассказали, как спаслись от тигра в ростовском цирке

Во время представления в цирке в Ростове-на-Дону рухнула защитная сетка, после чего в зрительный зал прыгнул тигр, некоторым людям пришлось спасаться от него ползком, сообщил РЕН ТВ.

Необычный инцидент произошел в воскресенье. Пришедшая в цирк Кристина Пирогова рассказала, что сбежавший хищник коснулся ее дочери, но прошел мимо. В итоге матери и ее детям пришлось лечь на пол и выползти из зала.

Другая зрительница, Ольга Петренко, заявила, что после падения сетки животные заметались по манежу. Крупный хищник прыгнул через барьер и оказался в рядах с публикой.

«Сами дрессировщики были за сеткой и пару минут, пока дрессировщик не пришел в зал, тигр просто ходил между рядами», — уточина Петренко.

Затем он оттеснил животное от толпы пока все не вышли. В итоге никто не пострадал, многие отделались испугом.